Ersu, il commissario Amodei replica a Micari: "Nel 2018 borse di studio raddoppiate"

"Comprendo che dopo il declassamento dell’Università di Palermo - secondo quanto divulgato dal Censis - esclusa dalla categoria dei mega-atenei il rettore Fabrizio Micari annunci di voler aumentare il numero di immatricolazioni puntando sui nuovi corsi e sull’internazionalizzazione. Spiace, al contempo, avere la conferma di un rettore che appare poco interessato al dialogo con l’Ersu, come dimostra anche la sua personale assenza il giorno dell’inaugurazione del nuovo sistema di ristorazione il 30 ottobre scorso. Stupisce anche che il rettore Micari abbia citato i dati della gestione commissariale dell’Ersu Palermo, forse non conoscendo che nel 2017, sotto regime presidenziale e con la benedizione di un altro governo regionale, sono state erogate 3.000 borse di studio, mentre nel 2018, con l’attuale regime commissariale, ne sono state erogate ben 6.000, ovvero il doppio, sempre che la matematica non sia diventata un’opinione".

Il commissario straordinario dell’Ersu Palermo, Giuseppe Amodei, replica così al rettore Fabrizio Micari sul tema del diritto allo studio. "Anche sulla politica degli alloggi - prosegue Amodei - registriamo una mancanza di coerenza nelle dichiarazioni rettoriali lette sulla stampa: da diversi mesi, aspettiamo che l’Università degli Studi produca la documentazione di certificazione di vulnerabilità sismica dell’Hotel Patria di loro proprietà che consentirebbe la creazione di 80 posti letto, ma a oggi non abbiamo avuto un concreto riscontro. Inoltre, proprio sotto la gestione commissariale, tra il 2018 e il 2019 si è passati da tre mense universitarie presenti solo a Palermo a nove centri di ristorazione tra Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta".

"Ci tengo, quindi, a sottolineare e a rassicurare il mondo accademico e gli studenti universitari - cui destiniamo il nostro quotidiano impegno - che il sottoscritto ha accettato l’onore e l’onere di reggere temporaneamente la governance dell’Ente, non per riempire una casella di sottogoverno come appare da quanto oggi dichiarato dal rettore, ma per amministrare con competenza e coscienza per garantire il diritto allo studio universitario", conclude il commissario dell'Ersu.