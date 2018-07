Università, rinnovata la convenzione con Unicredit per il servizio cassa

E’ stata rinnovata la convenzione tra Unicredit e l’Università per lo svolgimento del servizio di cassa dell’ateneo per il periodo 2018-2020. Il servizio di cassa - già svolto in precedenza da UniCredit - si avvale di procedure di gestione informatizzata che consentono, fra l’altro, il collegamento telematico con l’ente amministrato e la trasmissione elettronica dei dati assicurando in tal modo elevati livelli di sicurezza.

"La riconferma del servizio di cassa dell’Università - sottolinea Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di Unicredit - conferma la nostra competitività nel settore delle tesorerie degli enti che può far conto su una grande esperienza e una capillare operatività. Basti pensare infatti che soltanto nella provincia di Palermo svolgiamo circa 200 servizi di cassa e tesoreria, tra cui la Regione Siciliana, la Camera di Commercio, due aziende ospedaliere, l'accademia delle belle arti, 27 Comuni e 38 istituti di istruzione”.

L’accordo è stato sottoscritto per Unicredit da Riccardo Benanti, responsabile dell’area Public sector Sicilia, e per l’ateneo palermitano da Calogero Schilleci, dirigente dell’area Affari generali, patrimoniali e negoziali.