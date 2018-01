Analisi di terremoti, vulcani e frane: docenti palermitani in Centro America

In questi giorni si sta concludendo una missione di docenti del DiSTeM (dipartimento di Scienze della Terra e del Mare) nell’ambito del progetto “Escenarios de Riesgo – Riesca”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), in cui UniPA è leader di una rete di università e istituzioni governative di El Salvador, Guatemala, Nicaragua e Honduras, con la collaborazione dell’Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste e del CNR di Pisa e Napoli, per il miglioramento del monitoraggio e analisi dei fenomeni naturali di rischio e delle procedure di informazione tecnica ai sistemi di protezione civile, in una regione continuamente funestata da disastri naturali.

La delegazione italiana, con il coordinamento del professore Giuseppe Giunta, ha svolto in Centro America una serie di attività volte all’integrazione regionale dei vari soggetti, di università e istituzioni governative, preposti nei vari paesi all’analisi dei rischi, attraverso workshop tematici (sismico, sismo tettonico, vulcanico, geomorfologico), in laboratorio e sul campo, ai quali hanno partecipato numerosi tecnici di El Salvador, Guatemala, Nicaragua e Honduras, realizzando un importante sforzo di collaborazione nell’adottare metodologie comuni al fine di raggiungere nel corrente anno l’obiettivo di dotare la regione centroamericana di migliori conoscenze tecnico-scientifiche utili alla gestione regionale dei rischi.

"Da pochi giorni - spiegano da Unipa - si è concluso in El Salvador una sessione plenaria che ha visto la presenza attiva di tutti i partner, sotto la guida della delegazione italiana, conseguendo dei risultati di ottimo livello, che lasciano ben sperare nella prosecuzione del percorso comune, così come prospettato all’inizio del progetto, presentato più di un anno fa in Centro America alla presenza del rettore Fabrizio Micari e della prorettora all’internalizzazione, la professoressa Ada Florena, e ribadito nei mesi scorsi in occasione di una visita presso il nostro Ateneo dei responsabili centroamericani per settore di rischio, occasioni in cui UniPA ha ricevuto l’apprezzamento dei governi dei paesi partner e della stessa Cooperazione Italiana".