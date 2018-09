Bambini e maestri pizzaioli: "una pizza per un sorriso" ad Isnello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione dei festeggiamenti di San Nicola, patrono di Isnello, s'è tenuto l'evento "una pizza per un sorriso" firmato FIP (Federazione italiana pizzaioli nel mondo) organizzata dal fiduciario Provinciale Aiello Lorenzo. Dalle ore 16:00, in Piazza Mazzini, i bambini di età compresa tra i 6 e i 15 anni hanno potuto realizzare impasti con il tutoraggio dei maestri pizzaioli. A seguire i pizzaioli professionisti hanno preparato pizze per le degustazioni di rito. Sicuramente l'ennesimo evento FIP, rigorosamente non scopo di lucro, all'insegna del divertimento e del piacere per il palato.

