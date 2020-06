Una piattaforma digitale per il nuovo mercato ortofrutticolo di Bagheria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’approvazione, dello schema di regolamento comunale, per la gestione del Mercato Ortofrutticolo di Bagheria, avvenuta lo scorso mese di maggio, potrebbe avere interessanti risvolti, anche in una visione orientata al Digital Innovation. È la proposta di weStart (weSicilian Talents a Real Transformation), laboratorio di idee, di cui fanno parte professionisti, prevalentemente siciliani in diversi settori: Comunicazione, Diritto, Economia, Agraria, Informatica ecc. L’iniziativa che weStart ha intenzione di intraprendere, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale Bagherese, si pone come obiettivo la creazione di una Piattaforma Digitale, attraverso la quale si possono commercializzare prodotti tipici dei territori siciliani, in modalità Smart, cioè efficiente secondo i requisiti imposti dal Digital Innovation, che tengono ovviamente in seria considerazione le misure restrittive adottate dal Governo Nazionale, per contrastare la pandemia da Covid-19. Alla possibile partnership tra weStart e la Città delle Ville, potrebbe affiancarsi anche EDUCTT, Società con sede a Varese, attiva nel Settore delle Innovazioni Digitali e che può mettere a disposizione il suo Know How, per la necessaria programmazione di appositi strumenti digitali, in modo da concretizzare in maniera ottimale, nuove possibilità di sviluppo economico, da saper sfruttare sapientemente, grazie alle innumerevoli potenzialità offerte dal web.

La diffusione ed il timore, peraltro giustificato, del Coronavirus, se da un lato comportano l’applicazione delle doverose misure di cautela, dall’altro lato mostrano segnali di opportunità per mettere in atto l’uso di tecnologie in grado di abbattere il limite imposto dal distanziamento sociale; aprendo così nuovi scenari sulle frontiere della ricerca scientifica e nuove sfide che ci attendono in futuro. weStart accetta con entusiasmo tali sfide e si rende disponibile per lavorare in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Bagheria, per organizzare attività di marketing legato allo sviluppo territoriale; nella consapevolezza che solo una “lettura” giusta del patrimonio offerto dal proprio territorio è in grado di fare la differenza tra la logica nefasta dell’abbandono e la voglia di riscatto. Tale considerazione d’altronde, ha ricevuto un’ampia condivisione, che ha riscosso il plauso del Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, in visita ufficiale alla Città delle Ville nella giornata del 16 febbraio 2020. Il mercato all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, situato nella SS 113, nel complesso immobiliare ex Sacos, ha accolto, inoltre nella stessa giornata, la visita dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera. La visita del Ministro Bellanova ha fornito l’occasione per potere discutere del progetto di realizzazione della struttura mercatale, in un’ottica di sviluppo territoriale.

“La scelta del Comune di Bagheria di impegnarsi a favore del settore dell’ortofrutta e del settore agrumicolo è utile e produttiva” - aveva affermato allora il Ministro Bellanova, che successivamente ha dichiarato: “In questa occasione, ringrazio anche gli imprenditori che costruiscono le condizioni per dare una possibilità importante di sviluppo al territorio perché sono convinta che l’agricoltura ha un futuro soprattutto se frutto di lavoro qualificato. Qui ci sono competenze, eccellenze e grande imprenditorialità che vogliamo sostenere sui mercati che sono molto aggressivi”. Lo Schema del Regolamento Comunale, per la gestione del Mercato Ortofrutticolo, approvato dal Consiglio Comunale di Bagheria, con la delibera n. 91 del 11 maggio 2020, è stato predisposto dal Servizio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) della direzione IX, su proposta del Responsabile di Posizione Organizzativa, l’Architetto Maria Piazza. Il regolamento, redatto in osservanza della normativa vigente in materia di commercio all’ingrosso (Legge 25 marzo 1959 n. 125 e Decreto Ministeriale 10 aprile 1970), è necessario al fine della futura apertura del nuovo mercato ortofrutticolo, una struttura che darà possibilità occupazionali a sei imprenditori locali, tanti quanti saranno gli stand che saranno messi a concorso. Il regolamento verrà proposto al consenso del Consiglio Comunale per la relativa approvazione. Si avvicina quindi l’apertura del nuovo mercato, che estendendosi su un’area di 1300 Km2, sarà il secondo più vasto mercato ortofrutticolo al coperto della Sicilia. weStart (weSicilian Talents a Real Transformation)