Alessio Spinnato e il suo sogno in chiave rap

Alessio Spinnato, in arte “Spino”, un giovane rapper di Partinico. Da diversi anni coltiva il suo sogno, scrive i testi e arrangia lui stesso le basi. La musica rap è un genere forte e rappresenta da sempre per il ventiduenne un modo per esprimere liberamente, senza filtri, il proprio pensiero. Da poco è uscito il suo ultimo singolo “I hate all”. Il video è stato girato a Palermo presso i Cantieri Culturali della Zisa; Alessio scrive già da due anni; il testo di “I hate all” è stato scritto un anno fa ma il video pubblicato solo ora (Guarda).