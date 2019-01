Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Perché ricordare? Onorare vittime innocenti e la malvagità delluomo e al contempo esaltare chi nella lottacdella ragione non si è arreso perdurando il coraggio dell'attesa è questo limpegno che ognuno deve prendere per essere quella luce di speranza, operatore di bene per l'umanità portatore di giustizia essere qui vivere una b ella pagina di cittadinanza attiva Ringrazio L'Istituto calderone carini torretta edcandato maria statale ascione "Un paio di scarpette rosse".

Commemorazione Shoah a Villa Pajno Ieri mattina a Villa Pajno commemorazione della Shoah alla presenza del Prefetto Dott.ssa Antonella De Miro, "una bella pagina di cittadinanza attiva". Presenti rappresentanti istituzionali e autorità ma anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Calderone" di Carini-Torretta, dell'Istituto "Privitera-Polizzi" di Partinico, dell'Educandato Statale "Maria Adelaide" e dell'Istituto "Ernesto Ascione" di Palermo, che hanno espresso attraverso testi, video, canti, musiche e danze "l'impegno che" a detta del Prefetto "ognuno deve prendere per essere luce di speranza, operatore di bene per l'umanità e portatore di giustizia".

Significativo in tal senso il racconto del martirio di Padre Massimiliano Kolbe ad Auschwitz, affidato ai pupi di Angelo Sicilia. "Perché ricordare?", ha continuato il Prefetto, "fare memoria della Shoah deve essere un imperativo categorico. Far conoscere ai ragazzi le tragiche conseguenze per l'umanità tutta della banalità del male e del buio della ragione serve ad alimentare consapevolezza, far maturare i valori che debbono improntare la nostra vita sempre nel rispetto della persona e dell'altro". Durante il corso della manifestazione consegna ai familiari delle medaglie d'onore alla memoria di militari siciliani internati dopo l'8 settembre 1943.