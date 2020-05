Udu: "Vittoria degli studenti, tutti i ricorsisti di scienze della formazione primaria devono essere immatricolati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In data 22 maggio il Tribunale Amministrativo del Lazio ha accolto l’istanza di ottemperanza presentata dall’Avvocato Michele Bonetti e dalla nostra organizzazione in merito alla mancata immatricolazione di alcuni ricorsisti di Scienze della Formazione Primaria. Matteo Norcia, Coordinatore d’Ateneo dell’UDU Palermo-Unione degli Universitari, dichiara: "Siamo contenti che ancora una volta il tribunale ci abbia dato conferma di quanto il comportamento dell’Università in merito all’interpretazione della sentenza del dicembre dell’anno scorso, sia stato incomprensibile. Questa vittoria costituisce un altro tassello fondamentale nella battaglia che da anni la nostra organizzazione sta conducendo contro il sistema del numero chiuso, sia nazionale che locale. Adesso, finalmente, tutte le studentesse e gli studenti che, a causa di questo sistema iniquo e solo apparentemente meritocratico, non erano riusciti ad accedere al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, potranno iniziare il loro percorso didattico e avere il diritto di essere valutati rispetto al loro percorso universitario e non in base a disparate conoscenze pregresse".

Qualora l’Università degli Studi di Palermo dovesse ignorare quest’ulteriore chiarimento, come specifica di seguito l’avvocato Michele Bonetti, le conseguenze sarebbero gravissime: “L’Unione degli Universitari ha proposto un’ottemperanza per l’immatricolazione di tutti i ricorrenti di Scienze della Formazione Primaria. Il Tar del Lazio ha accolto l’ottemperanza proposta dall’UDU condannando l’Ateneo di Palermo a corrispondere in favore di parte ricorrente le spese legali e ordinanza all’Università di procedere all’immediata immatricolazione." Si legge, difatti, nel testo del provvedimento del ricorso patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia che in caso perdurante inerzia si insedierà un commissario ad acta che provvederà in luogo dell’Amministrazione.