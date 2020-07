Udu Palermo: corsi di preparazione gratuiti per i test universitari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Anche quest’anno l’UDU Palermo – Unione degli Universitari ha organizzato dei corsi di preparazione gratuiti, gli “UDU Test”, per aiutare nella preparazione ai test universitari per i corsi ad accesso programmato locali e nazionali i futuri studenti e studentesse di UniPa. “Oramai da qualche anno ogni estate organizziamo dei corsi di preparazione da noi tenuti gratuitamente – dichiara Matteo Norcia Coordinatore d’Ateneo dell’UDU Palermo – per aiutare i futuri studenti e studentesse UniPa nella preparazione ai test d’accesso per i corsi a numero chiuso al quale siamo fortemente contrari, come testimonia il fatto che nell’ultimo anno abbiamo portato avanti un ricorso che ha permesso l'immatricolazione di più di cinquanta di studenti e studentesse rimasti fuori dal test di Scienze della Formazione Primaria. Dalla nostra fondazione, oramai 20 anni fa, lottiamo contro il numero chiuso poiché crediamo che l’accesso al Diritto allo Studio e ad intraprendere i percorsi accademici che ogni persona desidera non possono essere impediti da dei banali test.” “Oltre ai corsi di preparazione – dichiara ancora Matteo Norcia – siamo a disposizione di tutti i futuri studenti e studentesse dell’Ateneo palermitano per aiutarli e accompagnarli nei loro primi passi nel mondo universitario, che per chi ci si addentra per la prima volta può sembrare molto complesso, aiutandoli dalle pratiche d’immatricolazione passando per gli OFA fino alle pratiche per le borse di studio ERSU. Già nei mesi precedenti abbiamo attivato degli “Info Point telematici” in diversi territori della Regione sempre con l'obiettivo di aiutare le future matricole.” I corsi di preparazione, che si svolgeranno in via telematica, inizieranno il 13 luglio e dureranno fino a fine agosto, poco prima della sessione estiva di test d’accesso per l’A.A. 20/21. Per tutte le informazioni sui corsi di preparazione e altre informazioni visita il sito www.udupalermo.it o contatta Matteo Norcia ( email: matteomauronorcia@gmail.com ) .