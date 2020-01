Lavori urgenti alla cabina elettrica, Uditore al buio per dieci giorni

Uditore al buio, per circa dieci giorni, per consentire agli operai del Coime di effettuare lavori edili urgenti sulla cabina di illuminazione pubblica. I tecnici di Amg domani disattiveranno la cabina. In questo modo potrà essere messa in sicurezza la struttura in muratura e, successivamente, ripristinare circa 320 punti luce.

"La disattivazione della cabina per l’esecuzione di lavori edili urgenti - sottolineano dall'Amg - comporterà necessariamente lo spegnimento degli impianti del quartiere: l’intervento dovrebbe durare circa dieci giorni, ma si procederà a tappe forzate per accelerare l’esecuzione dei lavori e ridurre i disagi nella zona interessata. Eseguito l’intervento da parte del Coime, Amg potrà procedere alla riparazione di un guasto e al ripristino di 320 punti luce".