Ballarò, uccelli protetti in vendita a 10 e 25 euro: "Ricca vigilia di Natale per i bracconieri" 

Non si ferma, nemmeno durante le feste, la vendita di fauna protetta nel mercato di Ballarò. "Domenica 24 dicembre - denuncia l'associazione antibracconaggio Cabs - erano esposti oltre 150 cardellini, venduti ad un presso minimo di 10 euro cadauno, ma vi erano anche rari frosoni, uccelli protetti dalla legge, venduti a 25 euro ad esemplare e le peppole, altri uccelli che si vedono raramente solo nel periodo invernale, proposti ad un prezzo minimo di 20 euro ciascuno". E' stata dunque una ricca vigilia di Natale quella dei bracconieri di Ballarò. "Tranquillizzati dalla scarsità degli interventi repressivi - continua il Cabs - hanno avuto mano libera nella vendita".

Secondo l'associazione antibracconaggio "la rinuncia dello Stato a colpire gli uccellatori ed a farli sloggiare dalla piazza, com’è avvenuto in altri luoghi per i parcheggiatori abusivi, rappresenta una gravissima sconfitta delle istituzioni, incapaci di far rispettare le leggi". I volontari lanciano un appello ai palermitani onesti: "Non acquistate gli uccelli protetti".

Gallery