Blitz dei carabinieri a Ballarò, liberati 28 cardellini: 3 denunce

Ventotto cardellini e due verdoni liberati, tre denunce. E’ il risultato del blitz scattato questa mattina nel cuore del mercato di Ballarò nell'ambito di un'operazione mirata al contrasto del traffico illecito di fauna selvatica. In azione anche i carabinieri della compagnia di piazza Verdi e del centro anticrimine natura di Palermo-Nucleo Cites.

Il servizio congiunto dei militari forestali e dei colleghi del comando provinciale ha portato all’identificazione di tre persone. Due palermitani, un 60enne (T.C. le iniziali) e un 42enne (G.A.), "sono stati denunciati - spiegano i carabinieri - per i reati di ricettazione e detenzione di esemplari di specie selvatiche incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Si tratta di due frequentatori del mercato di Ballarò che possedevano gli esemplari in quattro gabbiette anguste". Un acquirente, invece (si tratta di un 61enne, C.T. le sue iniziali) è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Dopo la visita dei veterinari dell’Asp di Palermo gli animali sono stati liberati nel parco della Favorita in un’area idonea e compatibile con la stessa specie.