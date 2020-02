Ballarò, sequestrati 35 uccelli di specie protetta: denunciato venditore abusivo

I carabinieri forestali del Nucleo Cites hanno sequestrato 35 esemplari tra cardellini, verzellini, lucherini, capinere e merli posti sui banchi di vendita e occultati tra i vicoli del mercato di Ballarò. Gli uccelli - tutti appartenenti a specie protette - sono stati rinvenuti domenica "all’interno di gabbie angusta, in condizioni di grave sofferenza, tali da impedire loro non solo di volare ma in alcuni casi anche di muoversi all’interno". Lo riferiscono i militari dell'Arma, che hanno denunciato un venditore abusivo di 60 anni.

Successivamente, gli esemplari sono stati sottoposti a visita medico-veterinaria dal dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp, "che ne ha dichiarato la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura etologica". Pertanto, gli animali sono stati portati al Centro recupero fauna selvatica di Ficuzza ed al termine del processo riabilitativo saranno reintrodotti in natura.

Il venditore è stato segnalato all’autorità giudiziaria anche per ricettazione, in quanto deteneva ai fini di vendita beni provenienti da reato, ovvero derivanti da furto aggravato ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato. "Tale fattispecie - spiegano i carabinieri - è ravvisabile anche in capo a chi acquista gli stessi beni provenienti da reato. L'Arma rinnova l’invito a non acquistare animali al di fuori di esercizi commerciali specializzati, poiché oltre ad incorrere in responsabilità penali, si rischia di ledere ulteriormente l’eccezionale patrimonio di biodiversità del nostro territorio". Alla luce dei numerosi casi registrati nelle ultime settimane, i carabinieri intensificheranno i controlli anche sul web, setacciando gli annunci di vendita online.