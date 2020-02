Ubriaco fermato perchè guida a zig zag aggredisce i poliziotti: arrestato

In sella al suo scooter, dopo avere bevuto più del dovuto, guida zigzagando per la città. All'altezza di piazza Giulio Cesare, una pattuglia della polizia prova a fermarlo ma lui scappa, dando vita a un inseguimento che termina poco dopo tra i vicoli di Ballarò. In manette il 21enne palermitano D.F.A., accusato di resistenza, oltraggio, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

L’arresto è stato effettuato nella notte tra sabato e domenica da parte degli agenti del reparto Prevenzione Crimine durante un servizio di controllo straordinario del territorio svolto in piazza Giulio Cesare, angolo via Lincoln, con i colleghi dell’ufficio Prevenzione Generale, della sezione polizia Stradale e a personale dell’ufficio Sanitario Provinciale della Questura.

"Intorno alle 4 - spiegano dalla Questura - gli agenti hanno intimato l'Alt a uno scooter che procedeva zigzagando pericolosamente lungo la strada. Il conducente ha accelerato la marcia, dandosi alla fuga verso corso Tukory. Gli agenti hanno bloccato lo scooter in via Case Nuove, al culmine di un inseguimento tra i vicoli di Ballarò. Il giovane ha tentato di giustificare il proprio comportamento adducendo motivazioni contraddittorie e poco plausibili; il contestuale esame attraverso apparecchiature alcoltest ha confermato i sospetti degli agenti, ovvero valori di concentrazione di alcol ben al di sopra di quelli consentiti dalla legge per poter guidare".

Il conducente ha reagito male ai controlli. Ha minacciato gli agenti e all'arrivo del carro attrezzi, prima che gli operatori iniziassero le manovre di carico, ha iniziato anche a colpire ripetutamente con calci e pugni il suo stesso scooter, danneggiandolo. Inevitabile l'arresto. E' stato anche denunciato perchè senza assicurazione e senza patente di guida (perché mai conseguita). Il mezzo è stato sequestrato. Un’ulteriore sanzione è scattata anche per "danneggiamento di cose sottoposte a sequestro" ovvero il proprio scooter.