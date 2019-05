Ubriaca al volante fugge al posto di blocco, fermata dopo inseguimento di 5 chilometri

Fermata dopo un fuga ad alta velocità iniziata in autostrada e terminata sul lungomare di Campofelice di Roccella. Il motivo? Si trovava al volante nonostante avesse un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. Gli agenti della polizia stradale hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza una 34enne, E.C., alla quale è stata anche ritirata la patente.

Gli agenti del distaccamento di Buonfornello si erano piazzati lungo l’autostrada Palermo-Catania con un posto di blocco. All’alt intimato dai poliziotti la donna, che si trovava sulla sua Fiat Punto, invece di fermarsi ha spinto il piede sull’acceleratore costringendo la pattuglia della Stradale a lanciarsi in un inseguimento durato per circa 4 chilometri. Arrivati in via delle Tribune, a Campofelice, la 34enne si è arresa e ha fermato l’auto.

Sono bastati i primi accertamenti per chiarire le ragioni della fuga che si è conclusa intorno alla mezzanotte. L’auto infatti è risultata senza copertura assicurativa. L'alcol test a cui è stata sottoposta la donna ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2.20 g/l, che al secondo esame è sceso a 2,09 g/l. Per lei 876 euro di multa (per la violazione dell’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile) e una denuncia all’autorità giudiziaria.