Tv2000: Santa Rosalia, messa in diretta da Palermo e documentario sul festino

Doppio appuntamento su Tv2000 (canale 28 Dt e 157 Sky) per i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, patrona di Palermo: martedì 14 luglio in seconda serata il documentario "Palermo sospesa – c’è il festino che non c’è", e mercoledì 15 alle ore 19, in diretta dal sagrato della Cattedrale di Palermo la messa pontificale in onore della santa, presieduta da monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo metropolita di Palermo.

"Palermo sospesa - c’è il festino che non c’è", documentario in onda in contemporanea su diverse emittenti locali siciliane, racconta come le limitazioni imposte dal contrasto al Covid-19 abbiano impedito e cambiato l’organizzazione di momenti laici e religiosi che tradizionalmente caratterizzano i giorni che precedono la festa della santa patrona di Palermo. La realizzazione del documentario è stata affidata alla sezione siciliana del centro sperimentale di cinematografia e alla regista Costanza Quatriglio.