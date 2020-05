"Tutti gli attori del gioco legale insieme in piazza per ritornare a lavorare in piena sicurezza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo, #iodicobasta: venerdì 29 maggio operatori di giochi, dell’intrattenimento, scommesse e bingo scendono in piazza contro la chiusura delle sale. Gli operatori del gioco legale di Palermo scendono di nuovo in piazza. E’ prevista per il prossimo venerdì 29 maggio la manifestazione autorizzata nel capoluogo siciliano contro la mancata riapertura delle sale scommesse, sale giochi e bingo dopo l’emergenza sanitaria. L’appuntamento è in piazza Indipendenza a partire dalle ore 10,00. Sul manifesto lo slogan “Lasciati senza volto”. E ancora, “noi vogliamo lavorare, il nostro gioco è legale”. E quindi l’hashtag #iodicobasta, che ha già accompagnato altre manifestazione.