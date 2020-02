"Tutori volontari e minori": racconti di vita e nuove prospettive

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si svolgerà il 21 febbraio ore 16,00 alla Fonderia Oretea Palermo Organizzato dall’Associazione di promozione sociale “Di Sana Pianta” Presidente Valeria Antinoro Un incontro per condividere e conoscere quello che fino ad oggi è stato realizzato dai tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati. Le esperienze verranno narrate dai alcuni protagonisti che ad oggi hanno accompagnato e sostenuto i minori stranieri non accompagnati verso il raggiungimento della loro autonomia o i più piccoli nel percorso sino all’affido familiare. “Le istituzioni operano per la tutela dei minori, ma non possono sostituirsi al calore e alle competenze di una famiglia.

I tutori volontari sono una risorsa per la società e possono mettere a disposizione l’esperienza acquisita per sostenere e accompagnare anche le famiglie italiane in difficoltà e quei bambini o adolescenti che si trovano attualmente nelle comunità o comunque lontani dal proprio contesto familiare a cui nessuno dà voce” spiega Valeria Antinoro, Presidente dell’Associazione “Di Sana Pianta”.

Interverranno le istituzioni: Prof. Leoluca Orlando, Sen. Stanislao Di Piazza, Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, Darawsha Adham, Assessore alle culture, Assessore Giuseppe Mattina, Assessore alla cittadinanza solidale, Nel dibattito interverranno: Pasquale D’Andrea, Garante Infanzia e adolescenza comune di Palermo, Dott. Francesco Micela Presidente del Tribunale dei Minori di Palermo, Dott.ssa Maria Cinzia Mantegna Ass. Soc. Coord. Resp. U.O. Coord. Serv. Soc. del Comune di Palermo Dott.ssa Maria Chiara Monti Etnopsicologa Centro Penc. Valeria Antinoro tutrice volontaria e Presidente Associazione Di Sana Pianta ; Gioacchina Ferrara (Tutrice volontaria) Adriana Gallè (famiglia affidataria minore non accompagnato) Pino Apprendi già Deputato Assemblea Siciliana Chiuderà i lavori Dep. Avv. Stefania Ascari (camera dei Deputati componente della II^ commissione Giustizia) Dep. Dott. Giuseppe Brescia (Presidente Commissione Affari Costituzionali Camera dei Deputati) Modera i lavori Dep. Avv. Valentina D’Orso, (componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati