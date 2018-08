Turisti palermitani rubano libri dalla casa di Quasimodo: denunciati

E' finita con una denuncia per furto aggravato la "scorribanda" di una coppia di turisti palermitani che aveva appena trafugato due volumi dalla casa natale di Salvatore Quasimodo a Modica. Dopo la segnalazione dei collaboratori di un'agenzia, che gestisce casa-museo del poeta premio Nobel e organizza visite guidate, la polizia ha rintracciato la coppia che aveva appena visitato il sito. I due turisti palermitani sono stati bloccati mentre erano a una fermata dei pullman.

Recuperati così i testi storici rubati: Lettere d'amore a Maria Cumani e Tutte le poesie di Salvatore Quasimodo (entrambi sottoposti, così come altro materiale e l'intero immobile, alla tutela della Sovrintendenza ai Beni culturali di Ragusa).

I due turisti di 48 e 49 anni - che, peraltro, non avevano pagato il ticket d'ingresso - alloggiavano in un b&b nella zona. I libri sono stati ritrovati dopo una perquisizione nella stanza occupata dalla coppia. Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato. Sono stati i collaboratori dell'associazione culturale "Proserpina", che si occupa delle visite guidate e della custodia della struttura, a notare una coppia di turisti che con fare sospetto si aggirava per il museo. A carico della donna sono emersi precedenti specifici per reati contro il patrimonio.