Dispersi nel bosco di Gibilmanna, turisti olandesi ritrovati grazie alla geolocalizzazione

Sono stati ritrovati i due turisti olandesi dispersi nel bosco di Gibilmanna, in territorio di Cefalù. I due ragazzi - 41 anni lei e 37 anni lui - erano partiti ieri mattina da Catania, dove alloggiavano, per fare una gita. Nel tardo pomeriggio hanno lanciato l'allarme perché non riuscivano a trovare la strada di ritorno.

Grazie alla geolocalizzazione, i vigili del fuoco con il nucleo speleologico li hanno rintracciati in nottata. Alla fine per i due turisti, affidati alle cure del 118, solo tanta paura e nulla più. L'intervento delle squadre di soccorso ha permesso alla coppia di proseguire il loro viaggio in Sicilia.