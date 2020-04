VIDEO | La turista bergamasca ha sconfitto il virus e lascia l'ospedale dopo 46 giorni: "Non mi sembra vero"

Aprendo gli occhi non vede più attrezzature mediche, non sente più il "bip" dei macchinari. Sta bene ed è stata dimessa dall'ospedale Cervello, dopo 46 giorni di ricovero, la donna bergamasca di 66 anni positiva al Covid-19. Lei per Palermo è stata la "paziente zero", il primo caso in città. Era il 25 febbraio. Come anticipato da PalermoToday era in attesa dell'ultimo tampone. Raggiunta telefonicamente si dice felice: "Non mi sembra vero. Sono stata fortunata perchè sono stata bene da subito ma i tamponi erano sempre positivi, era una delusione ogni volta....".

Adesso ha ritrovato il marito, guarito ben prima di lei. Lunedì torneranno finalmente a casa. E dalla loro stanza d'albergo ringrazia "il personale medico e infermieristico per la professionalità, ma anche per l'umanità. Perchè mi hanno fatto sentire meno sola. Però ho il cuore straziato da quanto succede a Bergamo, dove ci sono persone che muoiono sole senza potere salutare i propri cari. State attenti, state a casa".