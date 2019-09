Accerchiata e palpeggiata alla Vucciria, momenti di terrore per una giovane turista

Turista accerchiata e palpeggiata da quattro ragazzi alla Vucciria. E’ accaduto domenica mattina, intorno alle 7, mentre una 23enne tedesca stava passeggiando vicino piazza Caracciolo. I giovani si sono avvicinati a lei e hanno iniziata a importunarla. Uno di loro avrebbe si sarebbe anche abbassato i pantaloni e le avrebbe mostrato il pene.

L’incubo della turista, impietrita dal terrore e incapace di urlare per chiedere aiuto, è durato quasi dieci minuti al termine dei quali è riuscita a scappare e a rifugiarsi nel suo b&b. Una volta raggiunta la stanza presa in affitto la 23enne tedesca si è ripresa dallo shock e ha chiamato il 113 per denunciare quanto le era appena accaduto.

Gli agenti di polizia hanno ascoltato il racconto della giovane che però, ancora stordita e impaurita, non sarebbe riuscita a fornire una descrizione dei suoi aggressori. Al vaglio alcune immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver immortalato il gruppo di balordi che avrebbero tentato di abusare della ragazza.

A denunciare un episodio simile a metà giugno era stata un’altra turista, una 29enne inglese, che fra le lacrime ha raccontato alla polizia la sua disavventura. Due uomini, approfittando della momentanea assenza del suo fidanzato, l'avrebbero afferrata e costretta a salire su un'auto. Dopo averla palpeggiata l'avrebbero abbandonata in mezzo alla strada per poi darsi alla fuga.