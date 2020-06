"Vola a Palermo" e ottieni una notte gratis in hotel, già 53 le strutture che hanno aderito

Sono già 53 le strutture alberghiere che hanno aderito all'iniziativa “Fly to Palermo, book 4 nights, get 1 night free”, la promozione per incentivare e sviluppare il turismo sul territorio palermitano ideata da Federalberghi Palermo, in collaborazione con Gesap, la società di gestione dell’aeroporto Falcone Borsellino, e la Città metropolitana di Palermo.

L’iniziativa, che continuerà per tutto il 2020, è aperta a tutte le strutture ricettive iscritte al registro delle imprese - che potranno partecipare scrivendo a palermo@federalberghi.it - e destinata ai passeggeri in arrivo all’aeroporto di Palermo con un volo di qualsiasi compagnia aerea.

Al momento hanno aderito 53 strutture ricettive di Palermo e provincia, ma le iscrizioni continuano a crescere e già manifestano interesse albergatori di altre province siciliane. I viaggiatori che prenoteranno quattro notti presso una struttura convenzionata ne pagheranno solo tre, una notte sarà gratis, grazie al biglietto aereo, che rappresenta il passepartout dell’iniziativa.

Per turisti e le agenzie di viaggi che vorranno usufruire dell’offerta, basterà collegarsi al sito dell’aeroporto di Palermo (aeroportodipalermo.it) e cliccare sul banner dell’offerta. Si aprirà una finestra dove inserire nome e cognome, il canale cui si arrivati all’offerta (attraverso il sito dell’aeroporto/agenzia di viaggi/welcome desk), il numero della carta di imbarco. Cliccando su “procedi”, si aprirà la pagina con le strutture aderenti all’iniziativa, suddivise per stelle, località e tipologia (alberghi, B/B, case vacanza, appartamenti, ostelli). Il viaggiatore dovrà solo scegliere la struttura che più gli piace e cliccare sul link indicato per effettuare la prenotazione. La carta di imbarco dovrà poi essere esibita al personale della struttura ricettiva.

