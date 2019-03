Roccapalumba, itinerari a misura di turista: il "Paese delle stelle" punta sul turismo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il "paese delle stelle", conosciuto per le sue strutture astronomiche all’avanguardia e per l’interesse spiccato verso l’astronomia, negli ultimi anni ha potenziato l’offerta turistica con l’ampliamento di una rete museale che regala al visitatore una cultura a 360°. È possibile visitare infatti il Museo del Territorio, contenente il ciclo del pane, dell’olio e del vino, nonché le tradizioni, gli usi e la storia del territorio, il Museo sulla civiltà del ferroviere in Sicilia, la Mostra di sculture di carta in origami 3D. Interessante è anche l’itinerario naturalistico, alla riscoperta del Mulino Idraulico ottocentesco “Fiaccati”, tutt’oggi perfettamente funzionante, il sito geologico “Le Rocche” e la maestosa Rocca, risalente al giurassico medio e superiore, che predomina su Roccapalumba.

Ai piedi della Rocca sorge il Santuario Madonna della Luce: l’antico Santuario risale al 1646 e, ad oggi, è possibile visitarne i ruderi nonché il nuovo santuario. L’antica chiesa venne costruita a seguito del ritrovamento, tra le fenditure della Rocca, di un quadretto miracoloso della Vergine col Bambino che, ogni volta che veniva portato via, puntualmente ricompariva nel luogo dal quale era stato prelevato. Nel mese di maggio il comune di Roccapalumba entrerà a far parte del circuito “Comuni amici del turismo itinerante”, un riconoscimento che premia i comuni attenti a promuovere forme di turismo itinerante e sostenibile e che conferma l’accoglienza della comunità e l’attenzione verso il turismo.

Durante una visita a Roccapalumba non può di certo mancare il buon cibo locale, con la possibilità di far visita ai diversi caseifici e gustare prodotti autentici presso i ristoranti locali. "Da anni iI turismo è uno dei punti cardine dello sviluppo della nostra comunità. Lavoriamo quotidianamente - afferma l’Assessore al Turismo Giovanni Spadafora - per valorizzare sempre più le bellezze e le particolarità che Roccapalumba offre, cercando di dare al turista le giuste opportunità. Infatti, stiamo lavorando a nuovi percorsi di trekking e al continuo ampliamento dell’offerta turistica".

Per info e prenotazioni: ufficio turistico 091.8215953; ProLoco 091.8215207; Pagina Facebook: Roccapalumba Tourism.