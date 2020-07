Si tuffa e batte la testa su uno scoglio: ragazzo ferito gravemente a Cefalù

Si tuffa in mare e batte la testa su uno scoglio. Paura per un ragazzo di 24 anni di Genova (A.Z. le iniziali) rimasto gravemente ferito a Cefalù. L’incidente è avvenuto dopo un tuffo in mare, nella zona del molo vecchio. Il ragazzo ferito alla testa, è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio di Cefalù: ha riportato un grave trauma cranico e dopo tutti gli accertamenti medici è stato ricoverato. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva ma sarebbe fuori pericolo.



