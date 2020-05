Finte assicurazioni e case "fantasma" vendute online: denunciato palermitano

Assicurazioni auto e appartamenti erano proposti su siti web in modo credibile e a prezzi convenienti, peccato che dopo il pagamento i clienti scoprivano che i beni acquistati non esistevano. E' la trappola nella quale sono incappati alcuni cittadini leccesi. A tenderla sono stati A.A., 26enne della provincia di Napoli, e T.S., 56enne di Palermo, che sono stati denunciati dalla polizia.

Le indagini sono state svolte dagli agenti in servizio presso la divisione anticrimine e sono partite in seguito alle numerose segnalazioni di utenti truffati.

Questo il modus operandi: una finta assicurazione rc auto veniva venduta online su un sito che pubblicizzava una nota compagnia assicuratrice. Iil malcapitato, dopo aver contattato il numero fisso presente sul sito, veniva poi in dirottato su utenze di telefonia mobile, i cui interlocutori richiedevano il pagamento della polizza tramite bonifico a un numero Iban che poi è risultato corrispondere a quello di una carta prepagata intestata a persona fisica e non a un conto corrente di un’agenzia assicurativa. Dagli accertamenti è emerso che il 26enne era beneficiario del bonifico bancario effettuato dalle vittime per pagare la polizza.

Un danno non solo economico ma con pesanti conseguenze per gli tenti in caso di incidenti stradali o controlli da parte delle forze dell’ordine.

Il secondo caso ricostruito dagli inquirenti riguarda invece un finto annuncio per l’affitto di un appartamento a Milano. Di reale c’è stato solo il vaglia postale emesso da una famiglia leccese che credeva di aver trovato una sistemazione al proprio figlio. Il sedicente proprietario, che una volta riscosso il denaro non aveva più risposto al telefono, ora della vicenda dovrà rendere conto alla magistratura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte Lecceprima.it