"Faccio volontariato allo Zen, mi aiuti?" e poi mette a segno rapine e scippi: arrestato

In appena sei mesi avrebbe realizzato sette truffe aggravate, una rapina, due scippi e una tentata estorsione. Adesso per un 29enne palermitano, già noto alle forze dell'ordine, è scattato l'arresto per reati contro il patrimonio, anche a danno di minori. Dalle indagini portate avanti dai carabinieri è emerso che avvicinava le sue vittime al Giardino Inglese. Dopo aver carpito la loro fiducia, spacciandosi come un operatore di associazioni impegnate nel volontariato allo Zen, metteva assegno gli scippi e le rapine. In un caso avrebbe anche minacciato pesantemente una donna tentando di estorcerle dei soldi, non riuscendo però nell'intento. Adesso per il 29enne sono scattati i domiciliari.