Finto sacerdote convince i fedeli a consegnargli denaro: denunciato

Una preghiera, una benedizione, alcune parole di conforto, e una missione in Egitto bisognosa di fondi. Con questa strategia scrupolosamente ideata e messa in campo più e più volte, un ingegnoso e privo di scrupoli truffatore bresciano è riuscito a farsi consegnare denaro contante da diverse famiglie: l'uomo è stato rintracciato e denunciato mentre si trovava in trasferta a Palermo.

I fatti. Nel corso del 2018 l'uomo, un 35enne, fingendosi sacerdote ha avvicinato alcune famiglie bresciane. Convincendole dell'esistenza di una missione in Egitto, l'uomo si è fatto consegnare denaro in contanti (non se ne conosce l'importo complessivo) prima di sparire dalla circolazione. A lui si è giunti grazie a un misterioso messaggio anonimo apparso sul muro di un'abitazione di Rovato, nel Bresciano, che invitava chi di dovere ad indagare sul personaggio.

Le indagini, condotte dalla polizia locale di Rovato, hanno portato alla luce la truffa. Dopo aver diramato l'allarme, l'uomo è stato individuato a Palermo, dove è stato raggiunto da una denuncia per truffa. La polizia locale invita tutti coloro che hanno notizie - o chi è stato raggirato - a fornire la propria deposizione.