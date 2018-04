Trento, si finge carabiniere per rivendere pezzi di ricambio online: denunciato palermitano

Si finge carabiniere per rivendere pezzi di ricambio, denunciato

„“Si è spacciato per carabiniere per vendere pezzi di ricambio usati, ma è stato denunciato dai carabinieri (quelli veri) di Lavarone, in provincia di Trento, che hanno scoperto la truffa. Nei guai il 66enne palermitano C.V. che nei giorni scorsi è stato rintracciato dopo un "colpo" messo a segno su internet: ha cercato di vendere su un noto portale online dei pezzi di ricambio per auto che, però, di fatto non aveva.

Per carpire la fiducia dei clienti aveva messo come immagine di profilo su Facebook un tesserino e un distintivo dell'Arma (finti). Si finge carabiniere per rivendere pezzi di ricambio, denunciato

Vittima del raggiro un impiegato trentino che si è visto recapitare a casa pezzi di ricambio per fuoristrada del tutto inutili. Oltre alla denuncia sarà anche avviato un provvedimento amministrativo nei confronti dell'esercente per la revisione della licenza di vendita. (Fonte: TrentoToday.it)



