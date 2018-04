Mette in vendita sul web dei cerchi in lega ma è una truffa: denunciato palermitano

E' ritenuto "autore di una truffa perpetrata sul web ai danni di ignari compratori". I carabinieri della stazione di Sedini, in provincia di Sassari, hanno deferito in stato di libertà un palermitano di 45 anni (E.P. le sue iniziali). La sua "vittima" - attratta dall’invitante offerta proposta dal palermitano - aveva intavolato una trattativa per l’acquisto di quattro cerchi in lega che il 45enne aveva messo in vendita sul sito internet Subito.it, operante nel settore degli acquisti online.

"Le foto postate - dicono i carabinieri - rappresentavano degli articoli fiammanti, praticamente nuovi e ad un prezzo concorrenziale tale da indurre l’ignara vittima a credere all’onestà del palermitano che, garantendo l’immediata spedizione dei cerchi in lega, ha convinto il malcapitato ad effettuare il versamento della somma richiesta. Poi l’accredito di 300 euro su un conto intestato a terzi. Ma dei cerchi in lega nessuna traccia. Il palermitano infatti era scomparso e non rispondeva più al telefono. Appena ha capito di essere stato truffato il giovane sardo si è rivolto ai carabinieri che, ricevuta la denuncia, hanno avviato le indagini per identificare il responsabile che è stato deferito in stato di libertà".