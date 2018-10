Sorpresa in centro: trovato un pitone in strada

Che cosa ci facesse in strada è ancora un mistero. Un grosso pitone reale lungo circa 50 centimetri è stato avvistato e catturato dai carabinieri in pieno centro. E' successo in via Cusmano, nel tratto ad angolo con via Generale Cantore. Sul posto sono arrivati i carabinieri forestali del locale Nucleo Cites che hanno identificato l’esemplare.

Si tratta di un serpente appartenente alla famiglia dei pitonidi: un pitone reale (python regius), ovvero una specie tutelata dalla convenzione di Washington in quanto a rischio estinzione.

"Con l’utilizzo dei dispositivi in dotazione al reparto - hanno spiegato dal comando dei carabinieri - l’esemplare è stato catturato. Dopo avere accertato che il pitone fosse sprovvisto di microchip identificativo, visto che era impossibile individuare nell’immediatezza il proprietario, il serpente è stato sequestrato e trasferito presso il bioparco di Carini. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare il proprietario dell’esemplare e la legittima detenzione".