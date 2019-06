"C'è un cadavere": uomo trovato morto in un terreno

Morto in un terreno a poche centinaia di metri da casa. Gli uomini del Corpo forestale hanno trovato nel tardo pomeriggio di oggi il cadavere di un 73enne nella zona tra Falsomiele e Belmonte Chiavelli. La moglie dell’uomo ha attirato la loro attenzione mentre stavano rientrando da un intervento per un incendio dalle parti di Monte Grifone.

In preda all’agitazione ha riferito che il marito era uscito alle prime ore del mattino e non aveva più fatto rientro. Dopo aver segnalato quanto accaduto e chiesto l’intervento di una pattuglia del distaccamento di Palermo Villagrazia, gli uomini della forestale hanno avviato le ricerche in zona e seguendo il figlio del 73enne hanno trovato il cadavere in un oliveto.

Proprio in quel terreno è stato trovato il corpo senza vita di F.E.M., residente a poco più di un chilometro di distanza da lì. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle volanti di polizia e i carabinieri del Nucleo radiomobile. Da una prima ispezione non sarebbero emersi segni o ferite riconducibili a un colpo subito o a un’aggressione. Indagini in corso per chiaire le cause del decesso.