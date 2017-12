Via Montepellegrino, 45enne trovato morto in auto: stroncato da un infarto

Un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita accanto alla sua auto in via Montepellegrino. E' successo nella notte tra Natale e Santo Stefano. Un passante lo ha notato, si è preoccupato e ha chiamato aiuto. Per l'uomo (S.V. le sue iniziali) però non c’è stato nulla da fare: a quanto sembra, sarebbe stato stroncato da un infarto improvviso, che non gli ha lasciato scampo.

Il quarantacinquenne si trovava in macchina e stava per parcheggiare nei pressi di casa. Ha aperto lo sportello e si è accasciato a terra. Sembra che soffrisse di cuore. I funerali si svolgeranno domani mattina nella parocchia Nostra Signora della Consolazione di via dei Cantieri.