Lieto fine per "zio Pietro", anziano scomparso da via Ausonia ritrovato 24 ore dopo

Ottantenne scomparso torna a casa. Dopo 24 ore di apprensione si conclude con un lieto fine l’allontanamento di Pietro M. che la famiglia ha potuto finalmente riabbracciare tirando un sospiro di sollievo. “Grazie a tutti per l’aiuto, è stato ritrovato e sta bene”, scrive un parente sui social per esprimere gratitudine nei confronti di tutti coloro che si sono mobilitati per rintracciare “zio Pietro”. Anche con centinaia di condivisioni dell'appello lanciato sui social. L’uomo era uscito da casa, nella zona di via Ausonia, intorno alle 10.30 di ieri senza portare con se il suo cellulare. Non vedendolo rientrare i familiari si erano rivolti alle forze dell’ordine sporgendo formale denuncia.