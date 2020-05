Trovati due minicellulari in carcere, detenuto ne ingoia uno e finisce in ospedale

Pur di non farsi scoprire ha preferito ingoiare il minicellulare che qualcuno era riuscito a fargli avere in carcere, finendo così in ospedale per un intervento d’urgenza. La polizia penitenziaria ha trovato all’interno del carcere Pagliarelli due dispositivi elettronici, un carica batteria e un cavetto Usb che erano nascosti in una confezione di piatti.

Il controllo è scattato all’interno del reparto di sicurezza 3 del carcere. Il detenuto, scortato dalla polizia penitenziaria, è stato portato con l’ambulanza nel reparto di Gastroenterologia del Civico. Grazie ad un’endoscopia è stato accertato che l’uomo aveva ingerito il minicellulare, recuperato e consegnato agli agenti che hanno poi avvisto la Procura dell’accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ringrazio l’attività svolta dalla polizia penitenziaria - ha detto Francesca Vazzana, direttore del carcere che si trova in zona Pagliarelli - che ha efficacemente messo in atto l’attività per mantenere l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto, nonostante il periodo di particolare rilevanza per le misure restrittive legate alla pandemia".