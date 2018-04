Disabile non può salire in aula: giudice celebra l'udienza sulle scale

Udienza sulle scale in una sede distaccata del tribunale questa mattina. Uun disabile grave, costretto sulla sedie a rotelle dopo un'ischemia, si è presentato nei locali di via Donizetti per costituirsi parte civile in un processo per aggressione, ma non ha potuto raggiungere l'aula. Per farlo bisogna salire una decina di gradini. Per i portatori di handicap c'è il montascale ma manca il personale addetto al suo utilizzo. In pratica dunque è come se non ci fosse.

"L'ho fatto presente al giudice di pace Antonio Cutaia che - spiega a PalermoToday Giorgio Bisagna, avvocato del disabile che si è presentato per costituirsi parte civile - ha raggiunto me e il mio cliente nell'ingresso del tribunale i cui locali si trovano nella sede nazionale dell'associazione dei mutiliti e invalidi civile, da qui la presenza del montascale". Grazie alla collaborazione del giudice la storia ha avuto un lieto fine ma, in caso contrario, l'udienza non si sarebbe potuta svolgere. "Quello che è successo è scandaloso - conclude l'avvocato - e segnalerò l'accaduto per accertare eventuali responsabilità".