Tribunale di Termini "frenato" dalla carenze di personale: "In arrivo nuove risorse"

L'organico del tribunale di Termini Imerese sarà potenziato. L'impegno arriva direttamente da Roma, dove il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi, il deputato regionale Luigi Sunseri e la senatrice Antonella Campagna hanno incontrato il presidente del tribunale di Termini Raimondo Loforti, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del foro di Termini Imerese Pietro Siragusa e il consigliere Claudio Merlino.

"Sono state trovate quelle soluzioni affinché venga assicurata nel miglior modo possibile l'efficienza della giustizia, riconfermando Termini Imerese come sede strategica - spiega Sunseri - L'incontro conferma che l'attenzione del ministero della Giustizia è costante e sempre altissima e le politiche assunzionali attuate e programmate lo dimostrano. Il governo si è impegnato a rideterminare la pianta organica assegnando risorse aggiuntive e a inserire il tribunale nell'elenco delle sedi disagiate".

"Il tribunale - sottolinea la senatrice pentastellata Campagna - viene investito da una domanda di giustizia che proviene da un territorio di 62 comuni per circa 400 mila persone. Il trasferimento della competenza territoriale di molte sezioni distaccate a questo tribunale ha comportato un rallentamento e intasamento dei procedimenti civili e penali pendenti, divenuti numerosi rispetto alla propria pianta organica. L'incontro di oggi segna una svolta per risolvere le annose questioni e per questo ringrazio il sottosegretario Ferraresi che si è mostrato attento impegnandosi con azioni concrete per il raggiungimento di questo importante risultato".