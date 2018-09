Gara di Triathlon a Mondello, cambiano percorso alcune linee degli autobus

Una gara sportiva causerà la modifica dei percorsi di alcune linee degli autobus "In conseguenza alle limitazioni alla circolazione veicolare stabilite dall’Amministrazione Comunale in occasione della manifestazione sportiva ‘‘V Triathlon olimpico città di Palermo" che si svolgerà a Mondello - si legge in una nota dell'Amat - per l’occasione già da sabato 29 settembre dalle ore 8 alle ore 24,00 sarà chiusa al transito la carreggiata lato monte di piazza Valdesi e sarà istituito il doppio senso di marcia sull’altro lato della stessa piazza. Nella giornata di domenica 30 settembre, dalle ore 07.00 alle ore 15.30 e comunque fino al termine della manifestazione, saranno chiuse al transito veicolare le seguenti strade: V.le Regina Elena, nel tratto compreso tra piazza Valdesi e la via Glauco (esclusa); P.zza Valdesi (intera piazza); V.le Margherita Di Savoia, semicarreggiata lato monte nel tratto compreso tra P.zza Valdesi e Via Mater Dolorosa, entrambe le carreggiatenel tratto compreso tra Via Mater Dolorosa e il Parco Della Favorita; V.le Ercole; V.le Diana.

Conseguentemente, le linee in oggetto modificheranno i percorsi nel modo appresso stabilito:

Bus linea 544 Provenienti da J. Lennon – normale percorso fino in V.le Strasburgo seguono per – V. San Lorenzo – V. Lanza Di Scalea – P.zza Simon Bolivar – a dx V. Partanna Mondello – V. Iandolino – V. Castelforte – V.le Cavarretta – V.le Galatea – a dx V.le Principe Di Scalea – a sx V. Glauco – a sx V.le Regina Elena – seguono n.p..

Provenienti da Via Teti: normale percorso.

Bus linea 603 Provenienti da Fante – normale percorso fino Lungomare C. Colombo –inversione di marcia in V. Gualtiero da Caltagirone – Lungomare C. Colombo – seguono n.p. verso Fante;

Bus linea 614 Provenienti da Stadio: normale percorso fino in V.le Galatea – a dx V.le Principe Di Scalea – a sx V. Glauco – a sx V.le Regina Elena – seguono n.p..

Bus linea 616 Provenienti da Stadio: P.zza Papa Giovanni Paolo II – V. De Gasperi – V.le Strasburgo – Villa Adriana – V. Lanza di Scalea – P.zza Simon Bolivar – seguono n.p. .

Provenienti da Barcarello – normale percorso fino in V. Nicoletti – P.zza Simon Bolivar – V. Lanza Di Scalea – Villa Adriana – V.le Strasburgo – V. De Gasperi – P.zza Papa Giovanni Paolo II – V. Villa Sofia – P.tta Salerno – V.le del Fante – VIA NINNI CASSARÀ (Cap.).

Bus linea 645 Provenienti da Stadio: P.zza Papa Giovanni Paolo II – V. De Gasperi – V.le Strasburgo – Villa Adriana – V. Lanza di Scalea – P.zza Simon Bolivar – a dx V.le Dell’Olimpo – P.zza Castelforte – seguono n.p. .

Provenienti da Partanna Mondello – seguono n.p.

Bus linea 806 Provenienti da Sturzo: – normale percorso fino in P.zza V. Veneto – V.le Croce Rossa – P.zza Giovanni Paolo II – V. De Gasperi – V.le Strasburgo – Villa Adriana – V.le Lanza di Scalea – P.zza Bolivar – V. Partanna Mondello – V. Iandolino – V. Castelforte – V.le Cavarretta – V.le Galatea – a dx V.le Principe Di Scalea – sx V. Glauco – seguono n.p..

Provenienti da Mondello: normale percorso fino in V.le Margherita Di Savoia indi a dx per V.le Venere – V.le Dell’Olimpo – P.zza Simon Bolivar – V. Lanza Di Scalea – Villa Adriana – V.le Strasburgo – a sx V. De Gasperi – P.zza Papa Giovanni Paolo II – V.le Croce Rossa – P.zza V. Veneto – seguono n.p.