Sul treno Napoli-Palermo con 540 grammi di marijuana: ragazza arrestata

Una ragazza nigeriana di 27 anni è stata arrestata mentre era a bordo di un Intercity partito da Napoli Centrale e diretto a Palermo. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' successo nella mattinata di ieri. In azione i poliziotti del compartimento di polizia ferroviaria, che durante un servizio di scorta hanno controllato la ragazza (O.P. le sue iniziali) che è risultata non in regola sul territorio nazionale. Durante la perlustrazione, avvenuta a Paola, la giovane avrebbe assunto un atteggiamento irrequieto, mostrando nervosismo. Dall’ispezione accurata del suo bagaglio è saltato fuori un involucro, ben nascosto all’interno di una borsa, ermeticamente chiuso, contenente 540 grammi di marijuana. La nigeriana è stata arrestata e portata in carcere.