Un treno giornaliero da Porto Empedocle a Punta Raisi, inviata richiesta a Regione e Trenitalia

Un treno che colleghi giornalmente Porto Empedocle fino all’aeroporto di Palermo, passando per i paesi interni della nostra Sicilia. La proposta è stata firmata questa mattina dal sindaco empedoclino, Ida Carmina, dal vicesindaco Salvatore Urso e dal deputato nazionale Michele Sodano ai dirigenti di Trenitalia, all'assessore e al direttore Infrastrutture e Trasporti della Regione Sicilia.

L'obiettivo principale è collegare ogni giorno Porto Empedocle ad Agrigento con un treno che accompagni i pendolari e abbia anche una refluenza turistica. "L'obiettivo - dicono - è riattivare la stazione ferroviaria di Porto Empedocle e avviare linee pendolari quotidiane tra il comune marittimo e Agrigento. Sogniamo una mobilità sostenibile, evoluta, quei servizi essenziali per lo sviluppo del territorio e dei suoi cittadini che sono sempre mancati al Sud. Vogliamo che studenti, lavoratori, pensionati e turisti siano finalmente liberi di muoversi attraverso le Ferrovie".

Il progetto immaginato comunque non si ferma qui, perché come accennato il secondo passo sarebbe quello di un "trasporto che colleghi Porto Empedocle fino all’aeroporto di Palermo, passando per i paesi interni della nostra Sicilia - dicono ancora -. Abbiamo anche suggerito, ascoltando gli input dei cittadini, la possibilità di creare una fermata nei pressi dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento così da rendere più facile l’accesso alla struttura e ai servizi ospedalieri.Non abbiamo dimenticato - concludono - di sottolineare l’urgenza del collegamento Agrigento-Porto Empedocle alla luce della chiusura del Ponte Morandi che collegava i due comuni". Il progetto è insomma quello più volte sbandierato di una sorta di metropolitana di superficie, che tuttavia Trenitalia non ha mai preso davvero in considerazione, anche se, sulla tratta Valle dei Templi - Porto Empedocle si è fortemente investito in questi ultimi anni in termini turistici.