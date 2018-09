La "maledizione" del treno per l'aeroporto, manca l'ok della Prefettura: verso un nuovo rinvio

Sembra esserci una "maledizione" sul passante ferroviario. La riapertura della strada ferrata, lungo la linea che collega la stazione Notarbartolo all’aeroporto Falcone-Borsellino, è destinata a slittare ancora. La prefettura avrebbe infatti negato l’autorizzazione al piano di sicurezza a corredo di una delle gallerie nei pressi dello scalo aeroportuale.

L'inaugurazione del passante, dopo tre anni di lavori per il raddoppio del binario e due di ritardi acumulati, potrebbe quindi non avvenire il 14 settembre così come annunciato - solo due giorni fa su Facebook - dall'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. Si va verso un nuovo rinvio: probabilmente se ne riparlerà giorno 20. Giusto il tempo di superare la settimana in cui a Palermo sono previste le visite di Papa Francesco (sabato) e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (venerdì).

Un mese fa, la prefettura aveva approvato il piano di emergenza e soccorso delle gallerie Notarbatolo-Francia e Capaci, con l’aggiornamento dei rispettivi piani di emergenza e soccorso. Adesso la brusca frenata: la tratta ferroviaria dovrebbe quindi rimanere in fase di pre-esercizio e la prevista inaugurazione slittare di qualche giorno per risolvere l'intoppo burocratico legato al piano di sicurezza di una delle gallerie.