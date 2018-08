Treno per l'aeroporto, la prima corsa per i passeggeri prevista il 9 settembre

Prevista per il prossimo 9 settembre la prima corsa, aperta ai passeggeri, del treno da e per l'aeroporto Falcone-Borsellino. Il raddoppio del binario lungo la tratta da Notarbartolo allo scalo palermitano lo scorso luglio è stato concluso e sono iniziate le prime operazioni di collaudo dei treni. Sabato scorso alle 10,30 dalla stazione Notarbartolo è partita la prima corsa di prova, che ha fatto sosta a Sferracavallo e poi tappa a Carini, e tra meno di un mese il servizio di trasporto dovrebbe ripartire. A regime, sulla tratta di 25 chilometri di strada ferrata, dovrebbe passare un treno ogni 10 minuti.

Dopo anni di attesa, l'inaugurazione del passante ferroviario è più vicina: il treno "Jazz" ha superato il primo test vero e proprio. Rete Ferroviaria Italiana sta effettuando le verifiche tecniche all’infrastruttura necessarie per il rilascio della certificazione di sicurezza da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie. Una volta ottenuta la certificazione i passeggeri potranno tornare a bordo.

La città aspetta quest’infrastruttura dal 2008, anno in cui sono iniziati i lavori, assegnati da Rfi alla Sis per 554 milioni di euro al netto del ribasso di gara. Nel frattempo sono stati ordinati lavori in più e i costi dell'opera sono cresciuti (per un totale di circa 700 milioni). Sulla tratta che collega la stazione Notarbartolo con l'aeroporto non transitano treni da oltre tre anni. La riapertura è stata annunciata ed è slittata più di una volta.