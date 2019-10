Tre Vespe con la stessa targa parcheggiate davanti al negozio, denunciato "bombolaro"

Una targa per tre Vespe. Tre proprietari dello scooter che ha segnato la storia del design italiano e lanciato mode sono rientrati in possesso del loro fidato mezzo a due ruote che gli era stato rubato. In un caso addirittura a 8 anni dal furto. Un commerciante di bombole di gas in zona Calatafimi è stato denunciato per il reato di riciclaggio e ricettazione dopo il ritrovamento di tre Vespe Px parcheggiate davanti alla sua attività, tutte e tre con lo stesso numero di targa.

Ad accorgersene gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ai quali il commerciante, rendendosi conto di non potere negare l’evidenza, ha consegnato le chiavi dei tre mezzi che erano parcheggiati uno accanto all’altro. Al termine degli accertamenti le tre Vespe sono risultate rubate (due quest’anno e una nel 2011) ed è venuto fuori che la targa triplicata era riconducibile a un’altra Vespa che invece era stata rubata proprio al commerciante di 50 anni.

Le successive indagini serviranno a chiarire se sia stato lui stesso a riprodurre il codice alfanumerico sulla piastra metallica, con tanto di lettere e numeri in rilievi, o se qualcuno gli abbia fornito quelle fedeli riproduzioni installate sulle tre Vespe che non avevano alcuna copertura assicurativa o revisione. Ma avevano il classico supporto utilizzato per consegnare le bombole da una parte all’altra della città. Accertamenti in corso verificare la provenienza di una quarta moto che era parcheggiata davanti alla rivendita di bombole di gas.

L’intervento risalente a pochi giorni fa ha riportato il sorriso sul volto dei tre legittimi proprietari, ovvero uno studente dell’Accademia, uno specializzando di Medicina al quale avevano rubato la Vespa proprio al Policlinico e un libero professionista che ha potuto “riabbracciare” la sua fedele Px dopo otto anni: “Voglio ringraziare la polizia per questa inaspettata sorpresa. Questo ritrovamento, per quanto sia una goccia nell’oceano, è un segno di legalità”.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Caep, il Nucleo di controllo delle attività produttive, che hanno avviato le indagini per verificare se il negoziante cinquantenne abbia o meno le carte in regola in relazione alla sua rivendita di bombole.