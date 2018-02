La musica palermitana a Casa Sanremo: i Tre Terzi presentano il secondo album

Un po' di Palermo a Sanremo. I Tre Terzi - ovvero Diego Tarantino, Ferdinando Moncada, Claudio Terzo e Nicola Liuzzo - saranno ospiti stasera (dalle 20 alle 21) di Casa Sanremo. Sarà l'occasione per presentare il secondo album "Andata e Ritorno".

"Un grazie speciale a Red Ronnie per averci invitato a una delle sue live. E' davvero un onore e un'emozione fortissima - scrivono sulla pagina Facebook - avere l'occasione di presentare il nostro secondo in un contesto così speciale come Casa Sanremo". E prima di partire si sono concessi un selfie di buon auspicio in aeroporto.

Sul palco di Casa Sanremo, nei giorni scorsi, anche il rapper palermitano Christian Paterniti, in arte Picciotto, che ha presentato in anteprima il singolo "Capitale". Un brano che racconta il riscatto sociale di Palermo, una città per troppo tempo vessata dal bollino di capitale della mafia che invece dovrebbe essere un esempio di interculturalità e di accoglienza.