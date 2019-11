Scoperta trattoria abusiva a Ballarò: titolare denunciato, oltre 8 mila euro di multa

Gestiva una trattoria abusiva in via Nunzio Nasi, a Ballarò, con tanto di tavolini su strada senza pagare il suolo pubblico e senza avere le dovute autorizzazioni: "L'attività era priva - fanno sapere dalla Questura - sia della Scia sanitaria che di quella comunale". Il titolare si è beccato una denuncia per occupazione di suolo pubblico e una multa di oltre 8 mila euro, così come previsto dal Codice della strada.

E' questo il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia del Commissariato Oreto-Stazione durante lo scorso fine settimana. Decine gli esercizi commerciali che somministrano cibi e bevande finiti sotto la lente. Solo la trattoria aveva delle irregolarità.

Gallery