Medicina estetica, in giro per l’Europa i trattamenti effettuati da un medico di Termini Imerese

Un’eccellenza siciliana riconosciuta a livello internazionale per i meriti e i risultati conseguiti nel campo della medicina estetica: il dottore Fabrizio Melfa, di Termini Imerese, è impegnato ad “esportare” in tutta Europa le attività mediche che rientrano nell’ambito della medicina estetica e anti–invecchiamento messe a punto nel corso di tanti anni dedicati alla professione, congiuntamente alla laserterapia, all’utilizzo della radiofrequenza, della tossina botulinica e dei fillers, dei peeling stimolanti e della cosmeceutica. Il tutto, sulla base delle conoscenze di anatomia e fisiopatologia dell’invecchiamento.

Dopo la recente presenza a Parigi, in Francia, in occasione dell’IMCAS, l’International Master Course on Aging Science, è la volta dell’Est Europa: a partire da oggi fino al 12 febbraio, il medico estetico e specialista in scienza dell’alimentazione sarà a Chisinau, in Moldavia, per una Masterclass ZO Skin Health, la metodologia di cura della pelle ideata da Zein Obagi, uno dei più famosi dermatologi americani e punto di riferimento dei medici di tutto il mondo, oltre che delle star di Hollywood; Fabrizio Melfa è membro della International ZO Faculty che ha sede in California e primo componente della ZO Faculty in Italia. Il 2, 3 e 4 marzo prossimi sarà la volta del Nord Europa: a Oslo, in Norvegia, Melfa relazionerà sulla radiofrequenza EndyMed 3DEEP e l’integrazione con peeling e cosmeceutici ZO Skin Health, che ha consentito il raggiungimento di straordinari risultati sia sul viso che sul corpo. L’11, 12 e 13 marzo Melfa tornerà nell’Est Europa per un’altra Masterclass ZO Skin Health a Cluj Napoca, in Romania.