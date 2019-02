Trasportava cloro in autostrada senza gli estintori: mille euro di multa per un palermitano

Trasportava cloro, ma non aveva gli estintori e le istruzioni per gestire le emergenze. Multa di quasi mille euro ad un camionista palermitano di 58 anni, fermato ieri dalla polizia stradale di Pistoia sulla A11 all’altezza di Altopascio, in Toscana. Oltre alla multa salata, al camionista è stata ritirata la patente e tolti 12 punti, oltre al fermo del mezzo.

Quando è stato fermato, il palermitano trasportava un composto del cloro prelevato a Lodi e che doveva scaricare in provincia di Lucca. Gli agenti, però, hanno accertato che non era munito di un numero sufficiente di estintori, necessari per scongiurare un possibile incendio. Il camionista non aveva neppure il documento con le istruzioni da osservare in caso di incidente o di altre situazioni di emergenza.