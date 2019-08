Scambio di edifici tra scuole, sistemazione trovata per gli studenti della Cerere-Borgese

Uno scambio di edifici per permttere agli studenti del plesso Cerere della scuola media Borgese di Mondello di cominciare l'anno. Dopo numerosi incontri e sopralluoghi finalizzati alla ricerca di un sito appropriato per le aule dell'istituto (il cui uso è stato interdetto), è stata trovata la quadratura del cerchio grazie a un protocollo d'intesa tra città metropolitana e Amministrazione comunale. Infatti per l’istituto Majorana verrà reso disponibile l'intero piano terra del plesso Astorino (adiacente alla sede centrale del Majorana) e la Città metropolitana accoglierà gli alunni del plesso Cerere in un piano dell'istituto Salvemini di via dell'Olimpo. La sistemazione avverrà entro l'inizio dell'anno scolastico e si completerà dopo il rilascio dell'apposita autorizzazione da parte dell'Asp di Palermo.

"Si tratta - spiega l'assessore comunale alla Scuola, Giovanna Marano - di una 'inversione' di plessi molto utile, tra amministrazioni che hanno a cuore il rispetto del principio della territorialità, indispensabile alle famiglie e alla salvaguardia del diritto allo studio. Grazie alla sinergia e all'impegno comune si è giunti a una soluzione condivisa e soddisfacente, utile anche a sperimentare una dimensione di collaborazione e continuità tra istituzioni scolastiche differenti". "Sono grato a tutti i soggetti coinvolti - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - per aver collaborato a trovare una soluzione adeguata alle necessità degli studenti e delle famiglie e mi auguro che tale spirito di collaborazione prosegua nel tempo".