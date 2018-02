Operaio palermitano morto schiacciato da un albero, maxi risarcimento per i familiari

Fu travolto da un albero, a Trapani, mentre viaggiava su un autocarro. Adesso per i familiari dell'operaio palermitano, Antonino Giordano, morto nel 2015 a 43 anni, scatta il maxi risarcimento: 596 mila euro. La tragedia si consumò lungo la bretella autostradale, a Trapani. A causa del forte vento un albero si spezzò colpendo il camion su cui viaggiava Giordano. Vano il trasporto d'urgenza in ambulanza verso l'ospedale, dove l'operaio si spense poco dopo. Lavorava per la ditta di impiantistica Fa.Im. Insieme a Giordano c'era anche un collega, che rimase ferito.

Il risarcimento a favore dei familiari del palermitano è stato disposto dal giudice del tribunale di Trapani. I parenti della vittima, tramite il proprio legale, avevano avanzato una richiesta di un milione e 589 mila euro, citando il Comune di Trapani per omessa manutenzione ordinaria e straordinaria della strada e del verde di pertinenza. Il Comune però ha chiesto il rigetto della richiesta di risarcimento chiamando in garanzia il Consorzio Asi e la Reale Mutua Assicurazioni con cui era stata stipulata una polizza assicurativa sugli incidenti.

Come spiega il sito Tp.24 qualche mese fa il giudice ha poi invitato le parti a valutare una conciliazione. L'accordo prevedeva un esborso da parte della compagnia assicurativa di 596 mila euro da distribuire: 120 mila euro in favore della moglie, 140 mila euro per ciascuno dei due figli, 80 mila euro per ciascuno dei due genitori dell'uomo, 18 mila euro per ognuna delle due sorelle della vittima. La proposta è stata accettaa sia dal Consorzio Asi, che dalla Reale Mutua che dal Comune di Trapani.