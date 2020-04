Tram, Sinistra Comune: "Bene i chiarimenti, ora si vada avanti"

“La nota diffusa dall’assessore Catania e dal Sindaco sul percorso del Tram è opportuna e chiara. La città non può smettere di pensare al futuro, specialmente in questo momento di emergenza, e non si possono pregiudicare opere strategiche per la mobilità pubblica, la qualità dell’aria e quindi per la salute pubblica - lo dicono i consiglieri comunali di Sinistra Comune: Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando, Marcello Susinno.

“Mettere in discussione la realizzazione dell’opera senza alcuna evidenza o ragione significa puntare ad uno sperpero colossale di risorse pubbliche e perdere un’occasione storica per la nostra città che, di sicuro, non si ripresenterà. L’Autorità Nazionale Anticorruzione, ma anche gli uffici comunali preposti, hanno confermato la legittimità del percorso fin qua portato avanti”.

“Come si evince dalla nota, ci sono scadenze prossime decisive per la vicenda del tram ed il Comune deve farsi trovare pronto anche in questo periodo di emergenza sanitaria. E' evidente - concludono i consiglieri - che chi ha definito intempestivo l’intervento in un momento grave come quello che stiamo attraversando, dopo aver per mesi invocato trasparenza non ha nemmeno letto il documento. Lavoreremo ad un percorso che sia condiviso e trasparente".

